Doctor Strange, il concept art di una versione inedita del film di Scott Derrickson!

L'ultimo capitolo cinematografico di Doctor Strange ha ampliato ulteriormente le trame e le varianti del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch ma l'idea si stava concretizzando ben prima del film di Raimi. Anche in Doctor Strange, il primo film diretto da Scott Derrickson, poteva comparire una variante di Stephen Strange.

Il concept artist Darrell Warner ha pubblicato sui social una versione alternativa di Strange che inizialmente avrebbe dovuto comparire nel film. Questa variante si chiama Marvelous Melvyn: uno Strange che decide di non diventare un supereroe e diventare un mago itinerante di roadshow.



Un design intrigante e piuttosto leggero, con l'idrante sullo sfondo che potrebbe essere un riferimento ad America Chavez.

La versione è stata poi esclusa dalla produzione del film e svelata soltanto in queste ore da Warner sul web.



Grazie all'ottimo riscontro del sequel, con Sam Raimi alla regia di Doctor Strange 2 e di nuovo al timone di un cinecomic dopo il grande successo della trilogia di Spider-Man nei primi anni 2000, il personaggio si sta conquistando un posto di rilievo nel Marvel Cinematic Universe, anche grazie all'introduzione del Multiverso, che ha permesso a Benedict Cumberbatch di sbizzarrirsi in svariate versioni di Strange.



I fan sono curiosi di conoscere la direzione nella quale si muoverà la trama dopo quanto visto di recente nel film di Raimi.



Sul nostro sito potete scoprire perché Doctor Strange non è il solito film Marvel.