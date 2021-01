Doctor Strange, chi è la misteriosa presenza avvistata in una scena del film?

Le stranezze sono di casa dalle parti di Doctor Strange: davanti a uno stregone capace di manipolare a proprio piacimento il tempo e la materia non dovremmo stupirci più di nulla, eppure qualcosa nel film diretto da Scott Derrickson ha suscitato la curiosità di alcuni fan particolarmente attenti.

Nel corso di una sequenza ambientata all'interno del Santuario, infatti, nel riflesso di uno specchio è possibile scorgere una misteriosa presenza che non sembrerebbe avere nulla a che fare con Avengers e dintorni. Che sia un primo, velato accenno al multiverso? Che si tratti di qualcuno giunto lì da un'altra dimensione? Trattandosi di Doctor Strange, d'altronde, non ci sarebbe nulla di particolarmente strano!

Dobbiamo purtroppo frenare il vostro (e il nostro) entusiasmo: l'uomo in questione altri non è, presumibilmente, che un membro della crew del film trovatosi lì per puro caso e sfuggito ai controlli effettuati in post-produzione. Si tratta, comunque, di un dettaglio davvero difficile da cogliere: complimenti davvero a chi è stato in grado di individuare il povero addetto ai lavori in quel riflesso destinato a passare inosservato agli occhi di chiunque!

