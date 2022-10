Doctor Strange, Charlize Theron sul futuro di Clea: 'Se dico qualcosa mi licenziano!'

Come sicuramente ricorderete, la scena post credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi ha introdotto nel MCU un personaggio che è stato per anni al centro di rumor e indiscrezioni, Clea interpretata da Charlize Theron.

Per chi non lo sapesse, nei fumetti Marvel Clea è la nipote di Dormannu, nata da una relazione clandestina tra Umar, la sorella del sovrano della Dimensione Oscura, e il principe Orini, erede del trono di Dormannu, e nel corso della sua lunga storia editoriale è stata anche la compagna di Doctor Strange, col quale ha vissuto una complicata relazione d'amore. Al momento non è chiaro quando e in che titolo Charlize Theron tornerà nei panni di Clea, ma il finale di Doctor Strange 2 non lascia molto spazio all'interpretazione. A questo proposito, l'attrice premio Oscar ha dichiarato:

"Spero che il cameo non sia tutto ciò che vogliono da me, ma vedremo, sì... in realtà, come credo che sospettiate già, conosco qualcosa del futuro del personaggio, ma, diciamocelo, sono sicuro che la Marvel possa cambiare idea da un secondo all'altro, specie se mi lascio sfuggire qualche segreto in questa intervista!"

In precedenza lo sceneggiatore di Nel Multiverso della Follia Michael Waldron aveva anticipato che Clea e Doctor Strange dovranno indagare sulle Incursioni, il che fa presumere che un ipotetico Doctor Strange 3 (non ancora annunciato) sarà fortemente collegato ad Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars: con il rinvio dell'ultimo capitolo della Saga del Multiverso al 2026, adesso il calendario uscite Marvel Studios presenta ben tre titoli sconosciuti in arrivo tra Avengers 5 e Avengers 6, il che fa sospettare che Doctor Strange 3 possa spuntare proprio in mezzo ai due crossover.

Naturalmente monitoreremo l'evolversi della situazione, dunque rimanete sintonizzati.