Doctor Strange: la Cappa della Levitazione è blu in un concept art inedito

In questo periodo di chiusura delle produzioni a Hollywood sempre più designer stanno invadendo i social network con curiosità e dettagli inediti dei film a cui hanno preso parte, cui si aggiunge anche il primo film dedicato a Doctor Strange, che in un concept inedito mostra un look leggermente diverso.

Il designer ingaggiato dai Marvel Studios per lavorare su Doctor Strange nel 2016, Ryan Meinerding, ha infatti postato sul proprio account Instagram un concept art inedito dal film che mostra il protagonista, già con le fattezze di Benedict Cumberbatch, rivestito da una Cappa della Levitazione di colore blu anziché del rosso con cui poi lo abbiamo visto sul grande schermo e nelle sue apparizioni successive (nei due ultimi film sugli Avengers e in un cameo in Thor: Ragnarok). Il designer nel suo post scrive di aver creato il concept per il primo film anche se però non rivela il motivo per cui si andò contro la scelta del colore blu della Cappa, che poi è anche il design originale che il personaggio ha nelle prime storie a fumetti Marvel.

Si trattava di una versione del personaggio meno potente, in quanto avrebbe poi acquisito la Cappa di colore rosso come regalo dell'Antico dopo la vittoria di Strange contro Dormammu, versione della storia apparsa capovolta praticamente nel film di Scott Derrickson, in cui Strange entra in possesso della Cappa (per volere di quest'ultima) prima della sconfitta di Dormammu e senza il coinvolgimento dell'Antico nella decisione.

E' probabile, quindi, che ha uno stato embrionale della lavorazione del film, il designer abbia tratto ispirazione proprio dai primi giorni di Strange nei fumetti Marvel, una versione quindi ancora acerba e meno potente del personaggio più celebre.

Ricordiamo che Sam Raimi dirigerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che vedrà lo Stregone impegnato in molteplici realtà alternative.