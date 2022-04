Doctor Strange cambia sesso: l'idea di una fan in vista del nuovo capitolo

Gli spettatori e i fan di ogni grado e provenienza sono tutti in febbricitante attesa del secondo capitolo sullo stregone di Benedict Cumberbatch: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ma fra i tanti, c'è qualcuno che ha trovato il modo di ingannare l'attesa. In particolare, una fan particolarmente creativa.

Il 4 maggio sapremo. Sapremo quali versioni degli X Men troveremo in Doctor Strange 2. Ma sapremo anche quanti degli universi alternativi presentati da What If compariranno in Doctor Strange 2. Insomma, le domande sono tante e le risposte (si spera) saranno altrettante. Ma nel frattempo, l’attesa si sta facendo davvero estenuante. Tranne per chi, invece, si mette in gioco con le proprie passioni e decide di rendere omaggio ai propri personaggi preferiti. Quelle passioni, in questo caso, rappresentano un binomio: cinecomic e cosplay.

Dietro l’idea c’è la cosplayer Morgan (@morganitecosplay), già nota per aver interpretato più volte diversi eroi Marvel: Captain Marvel, Rogue, She-Hulk, Loki e altri. Si è anche avventurata nella DC e in altri cosplay di supereroi, tra cui Supergirl, Mera, Raven e persino Elastigirl de Gli Incredibili. Oggi invece, con un tempismo perfetto, porta questo cosplay dello stregone (che trovate in calce all’articolo) davvero dettagliato. Stando alla citazione aggiunta nella didascalia e dalle (finte) ferite riportate, il suo Doctor Strange dovrebbe essere quello intento a combattere Thanos in Avengers: Infinity War. Scrive infatti: “Penso che troverai la nostra volontà al pari della tua".

Il prossimo Doctor Strange ripartirà esattamente dove No Way Home ci aveva lasciato. Con il Multiverso apparentemente chiuso ma in realtà in completo subbuglio. E con il diretto responsabile, lo stesso Stephen, che dovrà ricorrere a tutta la sua forza e a qualunque alleato immaginabile per far fronte alla crisi. Solo sulla base del trailer e del poster ci si aspetta la presenza di Scarlett Witch, America Chavez, Captain Carter, Wong e molti altri, fra cui addirittura il Professor X degli X-Men, che si preparano a fare il loro ingresso dell’MCU dopo che Disney ha acquisito il pacchetto Fox e, con esso, i rimanenti diritti di adattamento sulla Marvel Comics. Quali le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!