Doctor Strange, Benedict Cumberbatch è pronto e sfoggia il suo nuovo pizzetto

Nonostante le tante uscite in sala mancate a causa della pandemia, il Marvel Cinematic Universe non si è mai fermato: anche durante quest'annus horribilis dell'industria cinematografica (e non solo, ovviamente) gli Studios hanno continuato a lavorare duro in vista dei nuovi capitoli del franchise, come Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Un processo di preparazione al Marvel Cinematic Universe che verrà che include, inevitabilmente, anche e soprattutto i suoi protagonisti: Benedict Cumberbatch, ad esempio, sembra già in perfetta forma in vista degli impegni sul set di un film che si preannuncia come tappa fondamentale nell'introduzione del multiverso.

A tal proposito, il nostro Benedict ha optato per un cambio di rotta piuttosto evidente rispetto al precedente capitolo: l'attore ha infatti deciso di dire addio alla barba prostetica sfoggiata nel film di Scott Derrickson, decidendo di farsi crescere un pizzetto simile in tutto e per tutto a quello che ci aspetteremmo di trovare sul volto di un Doctor Strange che si rispetti.

La nuova barba di Cumberbatch è ben visibile nelle foto estratte da un'intervista dell'attore, ma speriamo di non dover attendere troppo per ritrovarla anche sul grande schermo! A proposito del film, intanto, vediamo perché Scott Derrickson ha abbandonato la regia di Doctor Strange 2; lo stesso Derrickson, comunque, ha espresso piena fiducia in Sam Raimi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness.