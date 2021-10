Doctor Strange, Benedict Cumberbatch avrebbe potuto interpretare un villain: ecco chi

Presto rivedremo Benedict Cumberbatch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness dove riprenderà il suo ruolo di Stephen Strange. Tuttavia il famoso attore avrebbe potuto interpretare qualcun altro nel Marvel Cinematic Universe prima di essere scelto per l'iconico ruolo.

Prima Doctor Strange 2, rivedremo il personaggio nella terza avventura di Peter Parker come anticipato dal trailer di Spiderman No Way Home. I Marvel Studios hanno aspettato pazientemente che Benedict Cumberbatch diventasse disponibile in modo da poterlo ingaggiare per interpretare Doctor Strange, anche posticipando il programma delle riprese di mesi in modo che l'attore potesse impegnarsi nel ruolo senza doversi preoccupare dei conflitti di programmazione. La loro scelta e la loro intraprendenza è stata ripagata al botteghino, Strange è ora uno dei personaggi più amati dell’intero MCU.



Tuttavia, non si finisce mai di scoprire retroscena, l'attore sarebbe potuto entrare nell’universo cinematografico molto prima, e nel ruolo di uno dei peggiori villain nella storia del franchise. Un estratto da The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe ha rivelato che l'attore è stato quasi scelto per interpretare il malvagio Malekith in Thor: The Dark World del 2013.

Cumberbatch ha ammesso di essere diventato un fan del MCU prima di un incontro iniziale con Kevin Feige, anche se all'epoca non aveva così familiarità con la storia dei fumetti Marvel. Aveva anche amici già affermati nell'MCU come la star di Loki Tom Hiddleston, che si descriveva come "intossicato" da tutto ciò che l'MCU stava portando sul grande schermo.



“Avevo amici che sostenevo come Tom Hiddleston, ed ero entusiasta come tutti gli altri con la miscela di temi, umorismo e la scala del cinema, dello spettacolo. Ma non sono cresciuto ossessionato dai fumetti. Sapevo più dell'universo cinematografico che dell'universo dei fumetti" ha detto.



Christopher Eccleston ha finito per ottenere il ruolo di Malekith mentre Cumberbatch ha assunto quello dello Stregone Supremo che vedremo nel prossimo futuro in Spider-Man: No Way Home e in Doctor Strange 2 rinviato al 6 maggio 2022.