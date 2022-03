Doctor Strange, Benedict Cumberbatch ha le idee chiare: 'Non faccio parte degli Avengers'

Nel parlare del Marvel Cinematic Universe commettiamo spesso l'errore di estendere il titolo di Avengers a tutti i personaggi parte del franchise: la squadra fondata nel 2011 comprende però solo alcuni di questi come membri ufficiali a tutti gli effetti, e Doctor Strange non sembra rientrare in questa cerchia ristretta.

Mentre Kevin Feige spiega l'addio di Scott Derrickson a Doctor Strange, infatti, lo stesso Benedict Cumberbatch arriva a far chiarezza sulla questione, spiegando di non ritenere il suo personaggio un membro effettivo della squadra creata da Nick Fury.

"La gente dice che sono un Avenger, ma io non sono un Avenger, giusto? Non sto alla Stark Tower con Nick Fury. No, lui sta un po' fuori dal regno, ma non penso che sia un tratto distintivo del personaggio. Penso sia semplicemente un titolo professionale. [...] Penso che lui abbia mantenuto una posizione ai margini, ma solo fino ad oggi. C'è sempre un momento in cui devi lavorare con gli altri e fare squadra. Magari lo vedremo nel prossimo film, aspettiamo e vediamo" sono state le parole dell'attore.

E voi, siete abituati a considerare Doctor Strange un Avengers o siete d'accordo con la visione di Benedict Cumberbatch? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Wong ha rinominato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.