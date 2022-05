Doctor Strange, Benedict Cumberbatch:'È il film Marvel più spaventoso di sempre'

A poche ore di distanza dall'uscita nelle sale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non si placano i commenti sugli elementi horror che caratterizzerebbero il film diretto da Sam Raimi. Una conferma piuttosto eloquente arriva dal protagonista, Benedict Cumberbatch, che torna nel ruolo dopo la parentesi di No Way Home.

D'altronde la presenza di Sam Raimi dietro la macchina da presa, a distanza di vent'anni esatti dall'inizio della celebre trilogia di Spider-Man precedente all'exploit dei cinecomic con il Marvel Cinematic Universe, promette scintille. Scoprite, se ancora non l'avete fatto, l'approfondimento sul trailer di Doctor Strange 2.



Parlando con Esquire Middle East, Cumberbatch ha rimarcato il lato horror del film:"Penso che quasi sicuramente sia il film Marvel più spaventoso di tutti i tempi. Ma so bene che questo non lo mette necessariamente nella stessa categoria di Shining o L'esorcismo di Emily Rose. Direi che ha un tono cupo e per quanto concerne i consigli per i bambini di una certa età, direi che per alcune persone sarà proibitivo perché fa paura".



Nonostante non possa essere paragonato a cult come Shining in termini di componente horror, Doctor Strange 2 promette davvero di sconvolgere anche il più habitué tra gli spettatori Marvel. Ci saranno davvero molte sorprese in questo primo sequel del film, diretto da Sam Raimi.



Nel frattempo Marvel ha disattivato i commenti social in vista della première mondiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.