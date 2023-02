Doctor Strange 3, ci siamo: i Marvel Studios preparano già il nuovo capitolo

Dopo le ultime indiscrezioni sui sequel di Shang Chi ed Eternals, il famoso insider KC Walsh ha affermato che i Marvel Studios sono pronti ad iniziare i lavori anche su Doctor Strange 3.

Stando alle indiscrezioni del solitamente affidabile scooper, i Marvel Studios avrebbero aggiunto il nuovo film di Benedict Cumberbatch al loro calendario interno, il che vuol dire che i lavori sul progetto, che presumibilmente servirà da sequel diretto di Doctor Strange in the Multiverse of Madness del 2022, potrebbero partire relativamente presto.

Le informazioni riferite da KC Walsh, tra l'altro, sembrerebbero coincidere con quelle contenute nel grande leak sul futuro dei Marvel Studios di qualche tempo fa, secondo il quale Doctor Strange 3 sarebbe arrivato prima di Avengers: Secret Wars. Da notare che quel leak nel corso delle settimane si è dimostrato non solo affidabile ma addirittura precisissimo, dato che è stato in grado di anticipare scena per scena il trailer di Guardiani della Galassia 3 e diverse informazioni su Ant Man & the Wasp Quantumania incluse le scene post credit.

In poche ore, dunque, ben tre diversi nuovi film del Marvel Cinematic Universe parrebbero pronti ad aggiungersi al calendario delle uscite Marvel Studios: naturalmente vi terremo aggiornati, quindi restate con noi.