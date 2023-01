Doctor Strange 3, rumor: il film arriva prima degli Avengers e torna Scott Derrickson!

Non solo Doctor Strange 3! Secondo un clamoroso rumor dell'insider Jason Kane, si conoscerebbero già le tre uscite cinematografiche MCU del 2026. Oltre al sequel di Eternals (!), il terzo film su Stephen Strange arriverebbe prima di Avengers: The Kang Dynasty. E torna anche Scott Derrickson dopo l'interregno di Sam Raimi!

Mattinata di grandi rumor per il Marvel Cinematic Universe, tutti via The Direct. Il primo riguarda il probabile casting di Adam Driver come nuovo Reed Richards del MCU, nel film sui Fantastici 4 di prossima lavorazione. L’altro, non da meno, riguarda invece l’ennesimo film pronto a chiudere la trilogia di uno storico personaggio della Saga dell’Infinito. Sta succedendo coi Guardiani della Galassia Vol. 3, a breve succederà con AntMan 3. Ora potrebbe essere il turno del buon Dottore interpretato da Benedict Cumberbatch.

La segnalazione arriverebbe dall’insider Jason Kane di Greatphase, che ha fornito un bel po’ di aggiornamenti sulle uscite MCU del 2026. Lo scoop non riguarderebbe solo il terzo capitolo su Doctor Strange infatti, ma anche il sequel di Eternals. Secondo l’insider il 2026 includerà "Doctor Strange 3, Avengers: The Kang Dynasty e il sequel di Eternals. Ma stanno anche valutando lo spostamento di Avatar 4 ritardandolo di un anno assegnare dicembre 2026 a Secret Wars invece di spingerlo a maggio 2027”.

Dopo quanto visto in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, soprattutto con il debutto di Clea di Charlize Theron, non è strano che i Marvel Studios vogliano già mettersi al lavoro su quelle premesse. Ma lo scoop più clamoroso riguarda il nome alla regia: secondo Kane si tratterebbe di Scott Derrickson, l’acclamato regista dietro il primo Doctor Strange poi ritiratosi per “divergenze creative”. Come ben sappiamo ha lasciato il posto a Sam Raimi, non meno apprezzato dagli spettatori.

Sullo scoop di Kane c’è una buona e una cattiva notizia, vale a dire una parziale conferma per il terzo capitolo senza però la sicurezza di un ritorno di Scott Derrickson. Lo segnala Big Screen Leaks: "Lo abbiamo sentito anche noi, non siamo sicuri sul ritorno di Derrickson però". Forte del suo distacco ma anche di un successo di botteghino come Black Phone, Derrickson avrebbe però tutte le carte in regola per tornare alle sue condizioni. Voi rivorreste lui o nuovamente Sam Raimi?