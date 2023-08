Doctor Strange 3, svelato il fumetto che ispirerà il film! Porterà ad Avengers 5 e 6

Il Multiverso entra nel vivo: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, in queste ore sono emersi nuovi dettagli sul prossimo film dei Marvel Doctor Strange 3, che segnerà il ritorno di Benedict Cumberbatch e Charlize Theron e che a quanto pare porterà direttamente ad Avengers 5 e Avengers 6.

Stando al solito The Cosmic Circus, che nei giorni scorsi ha anticipato il futuro di Elizabeth Olsen e Scarlet Witch nel MCU dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Doctor Strange 3 adatterà il fumetto "Time Runs Out", con la storia che inizierà immediatamente dopo la scena dei titoli di coda in Doctor Strange 2 nella quale lo Stregone si dirigeva verso la Dimensione Oscura insieme alla nuova arrivata Clea per cercare di riparare un'Incursione appena avviata.

The Cosmic Circus anticipa che Doctor Strange 3 rivelerà che Clea fa parte dei Black Priests, un'organizzazione multiversale nascosta nello spazio tra due universi morti per via di un'Incursione. Il fumetto "Time Runs Out" - che è stato pubblicato sulle pagine di Avengers e New Avengers di Marvel Comics da settembre 2014 ad aprile 2015 - raccontava il conto alla rovescia per gli ultimi giorni dell'Universo Marvel a causa del collasso del Multiverso: non a caso, secondo lo scoop Doctor Strange 3 rivelerà che il Marvel Cinematic Multiverse sta morendo a causa di molteplici incursioni, inclusa quella causata da Doctor Strange nel sequel di Sam Raimi. In tal senso, il trequel ribadirà quanto Stephen Strange sia una minaccia per il Multiverso, seconda solo al Consiglio di Kang, e fungerà da preambolo diretto di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Questi aggiornamenti sembrano legarsi molto bene a precedenti indiscrezioni sui prossimi film degli Avengers, secondo le quali in Avengers: The Kang Dynasty il MCU si dividerà in due fazioni: una guidata da Doctor Strange e l'altra da Kang il Conquistatore, con Kang intenzionato a proteggere il Multiverso dalle azioni di Doctor Strange. Naturalmente al momento è impossibile verificare queste anticipazioni, quindi vi consigliamo di accoglierle con le dovute precauzioni. Vi terremo aggiornati.