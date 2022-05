Doctor Strange 2, Xochitl Gomez sugli Young Avengers:'Chissà cosa accadrà'

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe dirigersi verso un progetto sugli Young Avengers. D'altronde i gemelli Maximoff sono stati introdotti in WandaVision mentre Kate Bishop è comparsa nella serie Disney+, Hawkeye. Senza dimenticare Kid Loki nella serie tv con protagonista Tom Hiddleston uscita nel 2021.

Xochitl Gomez farà presto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di America Chavez, un altro membro del team degli Young Avengers.



E proprio la sua partecipazione a Doctor Strange potrebbe essere considerato un passettino in più verso il progetto Young Avengers, soprattutto dopo quanto visto nel finale di Loki, a cui si riferisce Gomez:"Io e Kate Bishop pensiamo a Loki perché vogliamo vedere come va a finire" ha dichiarato nel corso del tour promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Sul nostro sito potete scoprire l'analisi del trailer di Doctor Strange 2.



I fan hanno speculato a lungo sugli Young Avengers da quando Disney+ ha iniziato a presentare i personaggi del team nelle varie produzioni in tv e al cinema.

Secondo la produttrice di Hawkeye, Trinh Tran è ancora tutto da stabilire. Riferendosi a Kate Bishop ha dichiarato:"Adoro il suo personaggio e penso che il nostro obiettivo principale sia che sembri inserito in modo corretto nel nostro progetto".



Nel frattempo Captain Carter sarà in Doctor Strange 2; la conferma nel nuovo promo di Doctor Strange 2 pubblicato nelle scorse ore.