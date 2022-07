Doctor Strange 2, Xochitl Gomez svela: 'La sequenza iniziale era completamente diversa'

Nella spettacolare sequenza iniziale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, vediamo lo Strange di Terra-617 tentare il possibile prima di capire che l'unico modo per farcela è quello di impossessarsi dei poteri di America, uccidendo la ragazza, ma alla fine sarà lo stesso Strange a morire. Inizialmente, però, la sequenza era molto diversa.

A svelarlo è stata la stessa America Chavez in persona, Xochitl Gomez, che ai microfoni di Slash Film ha rivelato che con le riprese aggiuntive parecchie sequenze hanno subito delle modifiche importanti; a quanto pare, inizialmente lo Strange di Terra-617 difendeva America fino alla fine sacrificandosi per lei.

Le riprese aggiuntive "hanno cambiato molte cose", ha detto Gomez. "La cosa principale della Marvel è che fanno delle proiezioni di prova per far sì che il film sia quello che i fan vogliono, per far sì che sia quello che i film Marvel sono. Abbiamo fatto un sacco di cambiamenti in quelle riprese aggiuntive, è stato piuttosto folle".

Ha continuato: "C'è stato un sacco di lavoro, ma è stato molto divertente, è stata una sfida, ma è stato anche molto divertente rifare il lavoro con le cose che avevo già fatto, per farlo in uno stile diverso con intenzioni diverse e altro".

In una versione del sequel di Doctor Strange, il film si apriva con America che piangeva Strange dopo la sua morte per difenderla dal demone inviatole da Scarlet Witch.

"La cosa principale che è stata cambiata è che Defender Strange mi stava effettivamente salvando all'inizio ed è stato un punto di svolta, e quando è morto mi ha spezzato il cuore per il fatto che qualcuno che si preoccupava per me e mi stava proteggendo era morto", ha spiegato Gomez. "Poi, quando abbiamo finito le riprese aggiuntive, c'è stato un cambiamento drastico: Defender Strange mi stava tradendo e stava cercando di togliermi i poteri".

Il cambiamento ha dato a Gomez e Cumberbatch "molto di più su cui lavorare" come personaggi che, alla fine, sviluppano un legame amichevole. "Sono contenta di essere precipitata nel tuo universo", dice America a Strange, concludendo il film come apprendista dei Maestri delle Arti Mistiche a Kamar-Taj. Lui risponde: "Anch'io, ragazza. Anch'io".

"È una prospettiva completamente diversa su di lei e sui suoi problemi di fiducia", ha detto la Gomez. "Perché prima era tutta un'altra cosa. Una piccola, semplice cosa come questa può cambiare così tanto".

Lo sceneggiatore della pellicola ha recentemente parlato dell'incontro tra Doctor Strange e Clea alla fine della pellicola; scoprite invece in che anno è ambientato Doctor Strange 2.