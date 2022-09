Doctor Strange 2, Xochitl Gomez su quei consigli di Patrick Stewart: 'Non li dimenticherò'

Nelle ultime settimane Xochitl Gomez ha rivelato molteplici retroscena su Doctor Strange 2 e in quanto ultima arrivata in un franchise tanto importante come il Marvel Cinematic Universe, ha accolto di buon grado le varie raccomandazioni dei suoi colleghi, primo tra tutti quelle di Patrick Stewart.

L'interprete di America Chavez ha rivelato di aver avuto una lunga chiacchierata con la star degli X-Men che le è apparsa sin da subito molto umile e disponibile verso di lei che di fatto era ancora poco nota per il grande pubblico.

"Patrick Stewart mi ha dato ottimi consigli, non li dimenticherò mai. Si tratta di qualcosa che porterò per sempre con me essendo ancora alle prime armi. Era tipo, sai, assicurati solo di rivolgerti con riguardo e sii sempre molto accogliente con le persone nuove... Mi ha fatto riflettere su una questione molto importante, non puoi mai sapere chi hai di fronte, potrebbe essere una grande star ma tu non lo sai ancora. Sì, voglio dire, è sempre importante essere gentili con tutti e, sai, trattare tutti con gentilezza ed essere sempre rispettosi con le altre persone. E mi ha davvero colpito il fatto che fosse così alla mano e disponibile. E ho imparato molto con questo suo insegnamento. Voglio essere anche io sempre disponibile".

In precedenza poi, Xochitl Gomez ha anche ammesso che la scena iniziale di Doctor Strange 2 sarebbe dovuta essere molto diversa da ciò che abbiamo avuto modo di vedere nei mesi scorsi al cinema. Insomma, la new entry del Marvel Cinematic Universe sembra essere molto loquace e a differenza di molti suoi colleghi sembra essere davvero disponibile ad aprirsi con i giornalisti. Speriamo che non si lasci scappare qualche spoiler di troppo in futuro.