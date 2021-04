Doctor Strange 2, Xochitl Gomez: 'Non vedo l'ora che incontriate Miss America Chavez!'

L'attrice messicana Xochitl Gomez, tramite un post sulla sua pagina Instagram per il Nation Superhero Day, ha anticipato la presenza di Miss America Chavez nell'attesissimo sequel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La star quindicenne, che farà parte del cast del film di Sam Raimi al fianco di Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen, ha scritto sul social: "Non vedo l'ora che la incontriate", postando un fumetto dedicato alla giovane supereroina.

Da notare che Julian Hilliard, che ha interpretato Billy Maximoff in WandaVision, ha commentato il post con l'emoji "occhi di cuore", fomentando le speculazioni dei fan che già immaginano Billy e Tommy (Jett Klyne) tornare in Doctor Strange 2 dopo il finale della serie Disney+. America Chavez si unirà al viaggio di Wanda per salvare Billy e Tommy dal Multiverso? Del resto sappiamo che la presenza di Elizabeth Olsen sarà centrale nel film e non relegata ad un semplice cameo.

"Abbiamo già detto che Lizzie Olsen passerà da WandaVision al nuovo film di Doctor Strange", ha confessato qualche tempo fa il produttore Kevin Feige. "Ci sono state molte conversazioni con Sam Raimi e lo scrittore Michael Waldron e l'intero team di Doctor Strange: questo film funzionerà sia per chi ha visto WandaVision sia per chi non vede Wanda dai tempi di Avengers: Endgame, addirittura per chi incontrerà il personaggio per la prima volta. Ci saranno sempre diversi livelli di comprensione, ma non vogliamo che ci siano ostacoli per ogni tipo di pubblico".

Interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale il 25 marzo 2022.