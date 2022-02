Doctor Strange 2, Xochitl Gomez:'Ecco il grande consiglio che mi ha dato Elizabeth Olsen'

Xochitl Gomez farà ufficialmente il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel corso di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La giovane attrice ha raccontato di aver ricevuto diversi consigli sul set del film di Sam Raimi e nell'ultimo numero di D23 Magazine, Gomez ha raccontato un aneddoto su Elizabeth Olsen.

L'interprete di America Chavez nel film con Benedict Cumberbatch ha raccontato il consiglio ricevuto da Olsen:"Mi ha detto che Marvel parla sul serio quando sostiene che vuole il tuo contributo. Ha detto che non dovrei mai esitare a condividere un'idea con loro o a dare loro un feedback. Sono felice che me l'abbia detto perché mi ha dato più fiducia nel dare la mia opinione ogni volta che avevo qualcosa di utile da aggiungere. Sono davvero felice di poter dire che Lizzie Olsen mi ha dato un consiglio!". Nel 2021 Elizabeth Olsen ha dichiarato che Doctor Strange 2 sarà il film Marvel più spaventoso.



Gomez ha raccontato di essere una grande fan della sua co-star:"Ho osservato ogni mossa che fa. Mi è piaciuto molto osservarla mentre si preparava per le scene perché è un'attrice così incredibile. Ed è così simpatica e amichevole, mi piace davvero".

Non è stato svelato molto sul futuro di Xochitl Gomez nel Marvel Cinematic Universe e l'attrice non ha ancora partecipato al tour promozionale del film.



Lo scorso anno raccontò il suo entusiasmo per la scelta della produzione di coinvolgerla nel franchise:"Sono davvero entusiasta che le persone vedano il mio lavoro sullo schermo".



Tra le tante voci che circolano intorno al film si è parlato della presenza di Wolverine!