Doctor Strange 2, Xochitl Gomez su America Chavez: 'Sono così orgogliosa'

Xochitl Gomez, l'interprete di America Chavez in Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha rivelato di essere particolarmente orgogliosa della sua performance nel film Marvel diretto da Sam Raimi.

Uno dei titoli cinematografici più attesi dei Marvel Studios è senz'altro Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che oltre a riproporci volti familiari come Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen, ci presenterà anche una nuova generazione di eroi con l'entrata in scena di Xochitl Gomez nei panni di America Chavez.

Ma cosa ne pensa la giovane attrice del suo ruolo nel film?

"Beh, non posso dirvi molto, specialmente visto che c'è Kavin Feige a due passi" ha raccontato Gomez agli intervistatori che l'hanno intercettata sul red carpet della World Premiere di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli "Ma quel che posso dirvi è che sono davvero entusiasta per questo film, non vedo l'ora che arrivi sugli schermi, e che la gente possa vedere il mio lavoro. Voglio dire, ci ho messo davvero tutta me stessa, e ne sono veramente molto orgogliosa. E sono così elettrizzata, non vedo l'ora che esca!".

Secondo dei rumor su Doctor Strange in the Multiverse of Madness che vi avevamo riportato anche in precedenza e di cui non conosciamo ancora l'attendibilità, sembrerebbe che America Chavez sia un elemento chiave della storia soprattutto in relazione al suo villain principale... Cosa pensate che accadrà?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà a marzo 2022 al cinema.