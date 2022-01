Doctor Strange 2, Wong è ferito e in pericolo nella nuova immagine dal film

I fan del Marvel Cinematic Universe attendono con ansia la prossima uscita ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness del regista Sam Raimi. USA Today ha pubblicato ora una nuova immagine dal film che ci mostra Wong (Benedict Wong) in pericolo.

Doctor Strange 2 sarà il quinto film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e riprenderà subito dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home. In questa nuova immagine, che potete vedere in calce alla notizia, Wong, che ora è lo Stregone Supremo, sembra trattenuto da una forza magica e ha un vistoso taglio sanguinante sulla fronte.



Oltre a Wong, in Doctor Strange 2 torneranno Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. La scena post-crediti di No Way Home consisteva di fatto nel primo trailer di Doctor Strange 2 che i fan hanno potuto vedere al cinema. Oltre a mostrare la reunion tra Strange e Scarlet Witch, ci è stata svelata la presenza di una versione malvagia e multiversale dello stesso Doctor Strange. Il film, diretto dal maestro dell'horror Sam Raimi, promette di esplorare l'oscurità del personaggio più in profondità.



La data di uscita di Doctor Strange 2 è stata posticipata a causa dei problemi legati alla pandemia di COVID-19, l’appuntamento è ora fissato al prossimo 6 maggio 2022, solo allora scopriremo che cosa accadrà a Wong e al resto dei personaggi.