Doctor Strange 2, Wong ha un altro nome per la Fase 4 Marvel: 'Io la chiamo Fase Wong'

La Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel è iniziata oltre un anno fa con l'arrivo prima di WandaVision sulla piattaforma Disney+ e in seguito al cinema con l'uscita di Black Widow e prosegue fino a oggi mentre aspettiamo l'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. C'è chi chiama questa fase diversamente, come fa Benedict Wong.

L'attore britannico, infatti, dopo la sua partecipazione agli ultimi due Avengers, sta collezionando numerose comparsate proprio nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Wong è apparso in brevi cameo in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, in Spider-Man: No Way Home e lo rivedremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Proprio nell'ultimo Spider-Man, poi, abbiamo avuto la conferma che è Wong il nuovo Stregone Supremo, vista l'assenza di Doctor Strange per oltre cinque anni a causa del blip causato dallo schiocco di Thanos.

Intervistato da Empire Magazine, Wong ha ironicamente scherzato su questo aspetto: "Io la chiamo Fase Wong. E' un'interessante e simpatica svolta. Wong adesso ha un nuovo ruolo e le dinamiche [tra Wong e Strange] cambiano per entrambi". Non solo Wong adesso è lo Stregone Supremo ufficiale, ma è anche diventato una sorta di nuovo Nick Fury del MCU dopo che lo abbiamo visto reclutare Shang-Chi negli Avengers e che sta studiando meglio il potere dei Dieci Anelli.

In una recente intervista, il produttore di Shang-Chi Jonathan Schwartz aveva affermato: "Il Wong di Benedict è il migliore, e ne siamo molto contenti. Così continueremo ad andare insieme a Wong, lo adoriamo".

Tornando a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen anticipa un confronto tra Wanda e Strange: "Mi è davvero piaciuta la nostra costante conversazione, e l'analisi per cercare di capire da dove provengono entrambi".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nelle sale il 4 maggio 2022.