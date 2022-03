Doctor Strange 2, Wanda Maximoff trend sui social: ecco i motivi

È il momento di Wanda Maximoff, il personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Elizabeth Olsen. Da diversi giorni il personaggio di Scarlet Witch è in tendenza su Twitter ma il motivo non è soltanto uno. Sono diversi gli argomenti che hanno permesso a Wanda di essere la più chiacchierata sui social.

Ieri Scarlet Witch era trend su Twitter a causa del primo anniversario del finale di WandaVision. Ma non è finita qua, perché in queste ore il motivo è repentinamente cambiato.

Infatti mancano esattamente due mesi dall'uscita nelle sale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film nel quale proprio Wanda Maximoff sarà una delle protagoniste. Sul nostro sito potete scoprire tutto quello che sappiamo su Doctor Strange 2.



Elizabeth Olsen parlò in questi termini del personaggio:"Ho passato gli ultimi 7 anni a interpretarlo e lei è cambiata ed è cresciuta con me. Ma è stato solo con WandaVision e ora con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ho sentito un senso di appartenenza e licenza creativa con lei".



Sul film di Sam Raimi ha dichiarato:"Ogni film Marvel è unico e questo sorprenderà sicuramente i fan. Non vedo l'ora di vedere la vostra reazione, specialmente quando si tratterà della parte su WandaVision".



Pochi giorni fa è stata pubblicata una nuova immagine di Scarlet Witch sul set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel del film con protagonista Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange, personaggio comparso anche recentemente in Spider-Man: No Way Home.