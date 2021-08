Doctor Strange 2, Wanda combatterà un personaggio Fox: X-Men o Fantastici 4 in arrivo?

Quando la polvere scatenata da Spider-Man: No Way Home si sarà posata, i fan Marvel avranno poco tempo per riprendersi prima dell'uscita dell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo cinecomic di Sam Raimi con protagonisti Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Proprio l'attrice di WandaVision nominata agli Emmy Awards 2021 è al centro di un nuovo rumor sulla trama del film emerso nelle scorse ore e che è già stato in grado di mandare i fan in fibrillazione: secondo quanto emerso prima dalla sibillina Grace Randolph e poi dal più affidabile (e molto vicino agli ambienti Marvel) Daniel Richtman, ben noto per le sue informazioni privilegiate, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness Wanda combatterà contro un personaggio ex Fox. Lo scooper specifica che non è autorizzato a rivelare l'identità del misterioso personaggio, ma come potete vedere nei post in calce all'articolo la Randolph specifica che il motivo di questo combattimento è legato al fatto che Wanda sarà la villain di Doctor Strange 2, suggestione che si era già fatta largo in passato soprattutto dopo la conclusione della serie tv WandaVision. La stessa Elizabeth Olsen ha confermato che Doctor Strange 2 farà un uso diverso di Scarlet, alludendo alla possibilità che il film finisca davvero col mostrare il 'lato oscuro' della supereroina dai poteri magici.

Si tratta sicuramente di un'eventualità allettante per i fan (chi vincerebbe in uno scontro tra Wanda e Doctor Strange?), ma il numero di potenziali candidati per la generica dicitura di 'personaggio ex Fox' di certo non è limitato. Il primo a venire in mente è senza dubbio Magneto, poiché nei fumetti (ma non nei film) i due erano originariamente padre e figlia. L'elenco potrebbe continuare all'infinito, specialmente quando si tratta degli X-Men: Ciclope, Jean Gray come Fenice, Polaris, Wolverine, Rogue: è certamente un cerchio difficile da restringere, e tirando in ballo i personaggi legati ai Fantastici 4 l'ago nel gigantesco pagliaio si farebbe sempre più piccolo. Senza contare che Grace Randolph nel suo tweet cita anche 'personaggi Sony'. Per il momento, quindi, il consiglio è quello di limitarsi a registrare questa affermazione e attendere ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo che recentemente Benedict Cumberbatch ha parlato di Doctor Strange 2: l'attore tornerà nei panni dello Stregone Supremo in Spider-Man: No Way Home, la cui uscita è prevista per dicembre. Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà invece a marzo 2022.