Doctor Strange 2 vs. WandaVision, Elizabeth Olsen: 'Fa un uso diverso di Scarlet Witch'

La star di WandaVision Elizabeth Olsen torna a parlare del sequel di Doctor Strange e del passaggio dall'una all'altra produzione Marvel, il cui approccio al personaggio di Scarlet Witch non potrebbe essere più diverso.

Ai microfoni di Variety, l'interprete di Wanda Maximoff ha rivelato che in Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedremo una Scarlet Witch piuttosto diversa da quella di WandaVision, almeno per alcuni aspetti.

"Ho concluso le riprese di WandaVision di mercoledì, e il venerdì ero già a Londra per continuare a interpretare il ruolo in Doctor Strange 2" ricorda Olsen "Forse però avrebbe giovato un po' di tempo in più per uscire dalla mentalità di WandaVision, perché sono due utilizzi del personaggio completamente differenti, e ci sarebbe stato anche più tempo per capire [al meglio] WandaVision se non avessimo terminato le riprese due giorni prima. Ci sono state parecchie istanze in cui ci siamo trovati a dire 'Oh si, ne abbiamo già parlato in WandaVision'".

Dopotutto, il film diretto da Sam Raimi pare che avrà tinte horror e un'atmosfera piuttosto spaventosa, stando a quanto affermato ripetutamente da cast e crew, quindi va da sé che delle differenze debbano esserci anche solo a livello tonale.

Ma, aveva affermato in precedenza Olsen, il sequel di Doctor Strange porterà avanti il percorso emotivo di Wanda, e scoprire e portare in scena nuovi aspetti del suo personaggio è uno dei suoi obiettivi in quanto attrice.

"È qualcosa più grande di me, quindi vi saranno tanti filoni narrativi che continueranno e di cui non sono a conoscenza. Perciò per me l'obiettivo è sempre stato 'Cosa posso tirare fuori da questo personaggio che magari fino ad adesso non ho ancora mostrato?'. È questo il mio approccio al personaggio. [...] C'è una decisione consapevole di scoprire nuovi elementi di questa donna, o anche di me stessa come attrice, qualcosa che voglio esplorare che posso offrire al ruolo".

Siete curiosi di scoprire come sarà Scarlet Witch in Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà nelle sale a marzo 2022.