Doctor Strange 2 vola al box-office: superati i 500 milioni di incasso!

Che un film del Marvel Cinematic Universe riscuota un certo successo non è più una novità: il franchise nato nel 2008 tende a non fare prigionieri al botteghino, come conferma la prevedibile marcia trionfale che in questi giorni sta vedendo protagonisti il nostro Sam Raimi e il suo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Mentre i fan impazziscono per la Clea di Charlize Theron, infatti, il film con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen continua a macinare incassi degni dei suoi predecessori: proprio in queste ore gli ultimi aggiornamenti giunti dal box-office ci raccontano di entrate che già superano abbondantemente il muro del mezzo miliardo, assestandosi attualmente sulla cifra di 507,8 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Un trionfo al quale contribuiscono quasi in egual misura botteghino casalingo e straniero: negli Stati Uniti Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha infatti portato a casa la bellezza di 213,6 milioni di dollari, mentre le sale del resto del mondo hanno portato nelle casse dei Marvel Studios circa 294,2 milioni di dollari.

Cifre che sono ovviamente destinate a crescere, soprattutto considerando l'enorme mole di discussioni generatesi intorno al film sui social nel corso di questa prima settimana di programmazione: incassi a parte, comunque, qui trovate tutti i camei a cui Doctor Strange 2 ha dovuto rinunciare.