Doctor Strange 2, il viaggio nel Multiverso ha mostrato anche il mondo dell'Hydra

Fin dall'annuncio di Doctor Strange nel Multiverso della Follia era noto che il film sequel avrebbe esplorato il multiverso come mai prima d'ora: in realtà il film di Sam Raimi ci ha mostrato principalmente tre universi, oltre a una particolare sequenza che ne ha anticipati molti altri, con una fugace visita nel mondo dell'Hydra. Ecco le immagini!

L'inarrestabile successo di Doctor Strange 2 ha portato il film in vetta alle classifiche degli incassi, con un nuovo traguardo per Marvel che riesce a superare anche The Batman, il cinecomic diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

Un risultato che è frutto del grande lavoro dei Marvel Studios del quale abbiamo scoperto qualcosa in più nei giorni scorsi: in una recente intervista, il VFX artist di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha rivelato che l'iconica scena del viaggio nel multiverso ha richiesto oltre un anno di lavoro.

Grazie ai poteri di America Chavez (Xochitl Gomez), la ragazza e il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch viaggiano attraverso 20 universi in una scena che dura poco meno di un minuto. Una nuova immagine da questo velocissimo viaggio ci aiuta a fare un po' di chiarezza, rivelando una visita anche nel mondo dell'Hydra.

Come potete vedere nell'immagine a fine articolo, diffusa iniziamente da Variety a corredo dell'intervista agli addetti alla computer grafica, uno dei venti universi in cui Strange e Chavez vengono catapultati è un mondo in bianco e nero in cui l'Hydra regna sovrana, come evidenziato dalla presenza di un enorme dirigibile in cielo.

Una sorta di scenario alla "What If...?" che ci mostra un mondo in cui Capitan America non è riuscito a fermare l'organizzazione criminale dell'Hydra durante la seconda guerra mondiale. E chissà se magari vedremo qualcosa in più di questo mondo nella stagione 2 di What If...? attesa entro l'anno, o se sarà niente più che un simpatico easter egg.