Doctor Strange 2, una scena di 40 secondi ha richiesto oltre un anno di lavoro!

Quello dei VFX è un argomento importante per la Marvel, che appoggia parte del peso dei suoi film proprio sulla qualità di questi. Il lavoro dietro alle varie sequenze supportate da effetti visivi e CG è sempre notevole, e ora il VFX Artist di Doctor Strange 2 Alexis Wajsbrot ha raccontato quanto tempo è stato impiegato per realizzare alcune scene.

In particolare Wajsbrot ha parlato dell'iconico viaggio compiuto da Doctor Strange e America Chavez nel multiverso, probabilmente la sequenza che ha richiesto più tempo in termini di lavoro all'interno dell'intero film. Nei 40 secondi in cui si svolge il momento in questione, i personaggi di Strange e Chavez arrivano addirittura a trasformarsi in un dipinto, una cosa che ha avuto bisogno sicuramente di molto lavoro. Secondo quanto riportato dall'artista, gli effetti sulla scena sarebbero iniziati a entrare in fase VFX a Settembre del 2020, e il lavoro si sarebbe protratto per quasi un anno e mezzo.

I colleghi di Wajsbrot, Olivier Dumont e Michael Perdew di Luma Pictures, hanno invece lavorato per diversi mesi all'iconica sequenza dei Gargantos del film, una sfida piuttosto speciale da affrontare poiché l'anatomia unica di Shuma-Gorath ha reso il compito davvero complesso, e ha richiesto un lavoro da parte dei professionisti che è andato da sei a otto mesi. "Quando si anima un essere umano e si hanno due gambe, è semplice. Ma quando hai otto gambe da animare, è una vera sfida. E poi devi renderlo animato nel mezzo di una strada che è occupata da molte cose con cui interagirà. Quindi è tipo, fin dove puoi arrivare con il tuo lavoro."

In ogni caso sembra che le cose siano andate bene. Secondo Perdew è andata così perché "il tempo è la cosa più importante" oltre ad "avere un percorso davvero pulito e chiaro", e in questo caso c'erano entrambi gli elementi. Cosa ne avete pensato dei VFX e dei CG visti nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi portiamo dietro le quinte della lavorazione degli effetti di una delle pellicole Marvel più famose degli ultimi tempi: Spider-Man No Way Home!