Doctor Strange 2, vediamo il ritorno di Loki in questa imponente locandina fan made

Doctor Strange è uno degli eroi più potenti del Marvel Cinematic Universe, e ad accompagnarlo nel Multiverse of Madness ci sarà anche la formidabile Scarlett Witch. A questo punto sono in molti a chiedersi se vedremo comparire anche Loki, e nell'indecisione è sempre meglio costruire un'epica locandina che lo includa in primo piano.

Nell'immagine postata da psychboz possiamo quindi ammirare Strange e Wanda separati da un fascio di luce arancione, alla base della quale troneggia il Dio dell'Inganno. In questo caso sembrerebbe aver dimenticato la svolta positiva avuta in precedenza, ed aver ritrovato la sua antica vena malvagia: che possa in qualche modo ritornare ad essere il temuto villain di un tempo nel nuovo film?

Difficile dirlo, ma Kevin Feige aveva comunque dichiarato che la serie di Loki sarà legata a Doctor Strange, ed è probabile che troveremo risposte solo con la conclusione della prima stagione, se non direttamente al cinema con il film di Sam Raimi.

Cosa ne pensate dell'artwork? Vorreste ritrovare Tom Hiddleston insieme al Doctor Strange di Benedicti Cumberbatch? Di certo non mancherebbero i commenti sprezzanti e le prese in giro reciproche. Intanto, alcuni rumor continuano ad insistere su un nuovo personaggio che potrebbe prendere parte alla pellicola: si tratta della giovane Miss America.