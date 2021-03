Doctor Strange 2: una vecchia conoscenza torna sul set, ecco di chi si tratta

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono attualmente in corso e sappiamo che la pellicola diretta da Sam Raimi sarà in continuità con quanto accaduto nel corso della serie WandaVision, appena conclusasi su Disney+. Nella pellicola verrà esplorato il concetto del Multiverso nel Marvel Cinematic Universe e tornerà un volto noto.

Stiamo parlando di Chiwetel Ejiofor, che riprenderà il ruolo del Barone Mordo anche nel secondo film del franchise con Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone Supremo. A confermare il suo arrivo sul set del film dei Marvel Studios è stato lo stesso attore candidato all'Oscar nel corso di una sua ospitata a The One Show sulla BBC. "Sto girando Doctor Strange - ha spiegato l'attore - E' molto emozionante e non vedo l'ora che esca al cinema. Sono in un luogo segreto al momento [mentre ride]".

Lo stesso Ejiofor aveva già parlato in precedenza del suo rapporto con Sam Raimi, regista di questo secondo capitolo del franchise: "Adoro Sam Raimi, perciò sono molto emozionato che sia lui a dirigere il film, il secondo Doctor Strange. Riesce ad apportare a qualunque cosa faccia un bagaglio di immaginazione e passione incredibile. Per questo genere rappresenta una delle pietre miliari. Ricordo quando vidi Darkman da bambino, era su un altro pianeta. Credo che [Sam] abbia una mente incredibile e che sia in grado di trasferirla sulla narrazione in modo unico. È perfetto per il mondo creato da Doctor Strange e sono molto elettrizzato di scoprire cosa farà di quel mondo."

Intanto, sappiamo che nel film Bruce Campbell avrà il suo consueto cameo, come accade sempre in tutti i film di Raimi e Cumberbatch indosserà un nuovo costume in Doctor Strange 2, più fedele a quello che si vede nei fumetti.