Doctor Strange 2, se le varianti dello Stregone Supremo fossero lo stesso personaggio?

Da quando è stato pubblicato il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan stanno cercando di scovare qualsiasi indizio possibile dal video. E nelle ultime ore è emersa una particolare teoria che riguarda Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, che torna dopo l'ultima apparizione in No Way Home.

La teoria riguarda la possibilità che le due versioni di Strange che si vedono nel trailer siano in realtà la stessa persona.

Ciò che sappiamo sinora della trama di Doctor Strange 2 diretto da Sam Raimi è che oltre alla versione che abbiamo imparato a conoscere nei film precedenti, ce ne sarà anche una malvagia.



Molto probabilmente Strange Supreme, direttamente dalla serie animata What If... ? Nel trailer si vede Defender Strange, e uno zombie Strange, anch'esso proveniente da What If... ? ma secondo i fan questi due profili sono in realtà la stessa persona: lo zombie sarebbe una versione non morta di Defender Strange.



Secondo l'utente di Reddit che ha avanzato questa teoria il dettaglio che la confermerebbe sarebbe la coda di cavallo che entrambi sfoggiano e che si vede nel trailer del Super Bowl, oltre a costumi apparentemente molto simili.

Ovviamente le teorie sono molteplici ma questa sembra aver trovato diversi sostenitori online. Sarà davvero così?



Nel frattempo scoprite tutti i dettagli sul trailer di Doctor Strange 2, mostrato proprio in occasione del Super Bowl.