Doctor Strange 2, tutte le Varianti di Stephen confermate finora: ne vedremo altre?

C'è poi Strange Supreme , anch'egli visto nelle prime immagini. Il personaggio, che abbiamo conosciuto in What If...?, dovrebbe essere l'antagonista del film. Si tratta infatti di una Variante dello Stregone dedita alla magia oscura, alla quale si è rivolto dopo la morte di Christine Palmer, e che l'ha completamente risucchiato nel vortice della magia nera, facendolo diventare cattivo. Una versione di Strange sicuramente interessante.

Tra le confermate c'è sicuramente Defender Strange. Lo abbiamo infatti visto nell'ultimo trailer, dove il personaggio presentava la tuta tipica, di colore verde scuro e rosso, e due ciocche bianche ai lati della testa. Non sappiamo bene quale ruolo avrà nella storia, ma sappiamo che nei comic Defender Strange fa parte della squadra dei Defenders , un'organizzazione di supereroi ben diversa dagli Avengers. Sembra che la variante nel film sarà ancora più individualista rispetto ai fumetti, e secondo molti potrebbe segnare un nuovo inizio per i Defenders. Chissà.

