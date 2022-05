Doctor Strange 2, l'Universo 838 esiste per colpa di Thanos e Loki?

L'esistenza degli universi paralleli è dovuta, come ben sappiamo, alle infinite vie che la realtà può percorrere al cambiare di un dettaglio anche apparentemente insignificante: in tanti, ad esempio, si stanno chiedendo quale possa esser stato il fattore decisivo per la nascita dell'Universo 838 visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Mentre già si parla di un film su Captain Carter dopo la fugace apparizione nell'ultimo capitolo dell'MCU, dunque, alcuni fan hanno partorito una teoria che vede Loki e Thanos responsabili della genesi dell'Universo abitato dalla Wanda che vive in pace con i suoi due figli.

Secondo la teoria di cui sopra, infatti, se Thanos non avesse mai ceduto la Gemma della Mente a Loki, si sarebbe generata una catena di eventi per cui la Gemma non sarebbe mai arrivata sulla Terra, impedendo quindi all'HYDRA di entrarne in possesso e di conseguenza a Strucker di sperimentarne i poteri su Wanda, introducendo di fatto la nostra alla sua vera natura di Scarlet Witch.

L'assenza della Gemma della Mente, inoltre, avrebbe in primis evitato la creazione di Ultron e la distruzione di Sokovia, ma anche la creazione di Visione e, inevitabilmente, il lutto che ha portato Wanda a sconvolgere l'esistenza di Westview in WandaVision: il personaggio di Elizabeth Olsen, con ogni probabilità, non sarebbe mai entrato a far parte degli Avengers, non sviluppando appieno i suoi poteri e non entrando mai in contatto con il Darkhold.

Cosa ne dite? Vi sembra una teoria credibile? Diteci la vostra nei commenti! Michael Waldron, intanto, ha già parlato del terzo film su Doctor Strange e delle conseguenze degli eventi del film di Sam Raimi.