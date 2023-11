Doctor Strange 2, è ufficiale: il personaggio di Bruce Campbell è lo stesso di Spider-Man!

Se la verità su Bruce Campbell come Mysterio in Spider-Man 4 non vi è bastata, ecco un'altra sensazionale scoperta sull'attore statunitense: il personaggio da lui interpretato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia è lo stesso di Spider-Man!

Alle ripetute domande dell'intervistatore, questa è stata la sua risposta: "Stai dando per scontato che io sappia qualcosa sulla tradizione Marvel! Ho guardato Doctor Strange al cinema e ho pensato: 'Di che diavolo stanno parlando?'. Poi c'era questo ragazzo, una specie di assistente, e io ho detto: 'Ehi, ci sono tantissime parole, molti dialoghi'. Ecco la sua razione. 'Oh, no... no! Avevo bisogno di tutto questo. Ho provato una gratitudine infinita per la pellicola'. Al che ho commentato: 'Ok, capisco'. Non ci sono dubbi, sono ignaro di fin troppe cose!".

In seguito, Campbell ha evidenziato il collegamento tra la trilogia di Spider-Man di Raimi e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. "Il cameo sono gli stessi di Spider-Man: se sai qualcosa del Multiverso, sai anche che, retrospettivamente, mi trovo all'interno di esso a causa di Doctor Strange. No, non sono un venditore di pizza, okay? Sarebbe un grave errore pensare che io sia soltanto un venditore di pizza, un usciere, un annunciatore televisivo o un maître".

Ha inoltre aggiunto: "Ecco le potenzialità del Multiverso! Quindi, sì... stiamo parlando dello stesso personaggio, ma non sappiamo di chi si tratti esattamente. Non è stato ancora rivelato. Ma ho appena parlato con gli addetti della Marvel al telefono, e posso anticipare che tra un po' lo scopriremo".

Era l'aprile 2022 quando Bruce Campbell parlò del suo Mysterio in Spider-Man 4.