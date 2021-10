Doctor Strange 2, trapela una nuova concept art: ci saranno Doctor X e gli Ultron Bot?

In attesa di notizie più precise sulla trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i fan del MCU scandagliano la rete in cerca di indizi e di possibili anticipazioni. Se già nei giorni scorsi si era parlato di un clamoroso ritorno di Patrick Stewart grazie a un leak, una nuova concept art trapelata sembra confermare questa ipotesi.

Non solo: in Doctor Strange 2 potremmo ritrovare anche gli Ultron Bots.

La notizia, la cui autenticità non è però verificata, arriva questa volta dalla pagina Twitter Mundo Geek: nell'immagine, visibile anche in calce alla notizia, si nota Doctor Strange ammanettato, attorniato da due Ultron Bot, che viene portato al cospetto del Professor Xavier. Accanto a quest'ultimo c'è un altro personaggio semi nascosto, che a giudicare dal suo abbigliamento potrebbe essere il Barone Mordo.

In filigrana sull'immagine si legge la scritta "Per esclusivo uso interno", e in un angolo il logo del film sembra avvalorare l'ipotesi che si tratti di qualcosa effettivamente legata al progetto. Al di là di quest'ultimo leak, c'è chi ha visto un indizio sulla trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness anche nel logo di Scarlet Witch. Per saperne qualcosa di più si dovrà comunque attendere ancora, ed è facile prevedere che fino al marzo 2022, quando il film arriverà nelle sale, sentiremo ancora le più disparate voci e teorie su ciò che potrebbe succedere.