Doctor Strange 2, la nuova trama ufficiale promette 'realtà alternative pericolose'

Sam Raimi forse non ha ancora finito con Doctor Strange 2, ma sicuramente il reparto marketing dei Marvel Studios ha appena cominciato: in queste ore, infatti, è arrivata online una nuova trama ufficiale per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che potete leggere di seguito.

"In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo film dei Marvel Studios, il Marvel Cinematic Universe è pronto a sbloccare tutto il potenziale del Multiverso per spingere i propri confini più lontano che mai: viaggia nell'ignoto insieme al Dottor Strange, che, con l'aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraverserà le sconvolgenti e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario."

Il film, lo ricordiamo, sarà ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, e vedrà Stephen Strange (interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch) affrontare le conseguenze delle sue azioni dopo aver aiutato il suo vecchio amico Peter Parker (Tom Holland) esaudendo i suoi due desideri.

Diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta da Michael Waldron, già autore di Loki, il film include nel suo cast, oltre a Benedict Cumberbatch, anche Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Non si contano i camei previsti, rumoreggiati e sussurrati, da Tom Hiddleston a Patrick Stewart, comprese tante indiscrezioni pesanti come quella sul debutto degli Illuminati e quella sul ritorno di Tobey Maguire come Spiderman.

Il film ha una data d'uscita fissata al 4 maggio prossimo.