Doctor Strange 2: la nuova trama svela il vero villain del film Marvel di Sam Raimi?

Diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta da Michael Waldron , il film include nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Secondo le indiscrezioni torneranno anche tanti ex attori Marvel dai film precedenti il MCU, come Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier , mentre i rumor indicano anche la presenza di Tom Cruise, Tobey Maguire e Ryan Reynolds. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Ebbene, da questa nuova sinossi, pare che il vero villain di Doctor Strange 2 sarà Strange Supreme , che abbiamo già visto nel trailer del film e che quindi darà del filo da torcere ai nostri eroi. Sembra, poi, che sarà questo il motivo per cui Strange si rivolgerà a Wanda Maximoff, proprio perché da solo e nemmeno con l'aiuto di Wong riuscirà a prevalere sulla versione malvagia di se stesso. Ora, non rimane da capire come evolverà il personaggio di Wanda Maximoff, se la rivedremo nei panni di Scarlet Witch e se a un certo punto della storia il suo personaggio diventerà cattivo.

Ecco cosa rivela la nuova sinossi di Doctor Strange 2: "Il Dr. Stephen Strange lancia un incantesimo proibito che apre le porte al multiverso, compresa una versione alternativa di se stesso , la cui minaccia per l'umanità è troppo grande anche per le forze congiunte di Strange, Wong e Wanda Maximoff".

Altri contenuti per Doctor Strange in the Multiverse of Madness