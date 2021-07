Doctor Strange 2, il trailer di What If...? ci ha svelato il villain del film?

I fan Marvel cominciano sentire odore di multiverso: Loki ci sta pian piano guidando in quella direzione e, con un Doctor Strange in the Multiverse of Madness all'orizzonte, la nuova serie What If...? sembra presentarsi come un degno antipasto di ciò che potremmo vedere nel film con Benedict Cumberbatch, almeno secondo alcune teorie.

Il trailer di What If...? rilasciato nel corso della giornata di ieri ci ha infatti permesso di dare un primo sguardo alle varie realtà alternative che comporranno il nuovo show Disney+: un momento in particolare, però, sembrerebbe aver messo in allarme i fan.

Durante una brevissima sequenza vediamo infatti Captain Carter combattere contro quelli che sembrano degli enormi tentacoli: la cosa potrebbe quindi lasciar presagire la presenza di Shuma-Gorath, mostro dotato appunto di tentacoli e capace di mettere in ginocchio più di un universo, al punto da costringere tutti gli eroi del multiverso a coalizzarsi per sconfiggerlo.

What If...?, stando a quanto dichiarato finora dagli addetti ai lavori, dovrebbe presentarsi come un prodotto slegato dal resto dell'MCU: in molti, però, sospettano che una versione live-action di Shuma-Gorath possa far capolino in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, magari prendendo spunto proprio da quanto presumibilmente vedremo accadere nella nuova serie in arrivo su Disney+.

Solo tra qualche tempo, comunque, sapremo se queste ultime teorie avranno fatto centro: voi, nel frattempo, scriveteci pure il vostro parere nei commenti. L'autore di Loki, intanto, ha parlato dell'impatto che Doctor Strange 2 avrà sul Marvel Cinematic Universe.