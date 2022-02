Doctor Strange 2, nel trailer del Super Bowl c'è anche Tom Cruise? I fan sono convinti

Qualche settimana fa un potenziale scatto dal set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sembrava suggerire un possibile come di Tom Cruise, il quale farebbe il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe come "variante" di Tony Stark / Iron Man proveniente da uno degli infiniti universi della pellicola. I fan sono convinti sia nel trailer.

Vi avevamo già parlato della possibile presenza di Tom Cruise in Doctor Strange 2. Grazie alla serie animata antologica What If...? abbiamo capito che il Multiverso è pieno di sorprese. Negli ultimi mesi diversi rumors hanno suggerito la presenza nel film con Benedict Cumberbatch di una variante di Tony Stark. Il nuovo Tony potrebbe provenire da un altro gruppo di supereroi firmato Marvel, gli Illuminati. Sfortunatamente non sappiamo quanto ci sia di vero ma lo scatto trapelato dal set che ritrae Tom Cruise sul set con la tuta motion capture ha alimentato ancora di più quelle voci e le teorie dei fan, i quali sono convinti di aver visto il personaggio nel trailer di Doctor Strange 2 del Super Bowl.

Alla fine del trailer, infatti, vediamo Scarlet Witch combattere con un misterioso personaggio che molti credono sia Captain Marvel di Brie Larson. Tuttavia, una teoria dell'ultima ora suggerirebbe che in realtà si tratterebbe di tutt'altro personaggio. Questa teoria suggerisce infatti il ritorno di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ma non sarebbe Robert Downey Jr. Questo Avenger dotato di armatura sarebbe invece Tom Cruise.

L'introduzione di Tom Cruise come Tony Stark sarebbe un diretto omaggio della Marvel alla storia produttiva di Iron Man, in quanto l'attore di Mission: Impossible era stato inizialmente pensato per la parte prima che questa andasse a Downey Jr. In un'intervista del 2018 Cruise però disse di non essere mai stato così vicino al ruolo: "Nemmeno vicino, e io amo Robert Downey Jr. Non riesco a immaginare nessun altro in quel ruolo, penso sia perfetto per lui".