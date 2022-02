Doctor Strange 2: nel trailer del Multiverso compare anche Blade tra gli Illuminati?

Mentre il web si sta interrogando sull'identità degli Illuminati nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alcuni fan sono convinti di aver individuato Blade di Mahershala Ali nella fatidica scena del filmato promozionale.

La scena in questione è quella fatidica del processo a Doctor Strange, che sembra a tutti gli effetti introdurre gli Illuminati nel MCU e riportare in gioco il Professor X di Patrick Stewart. Il filmato pubblicato dai Marvel Studios costringe a rimanere nel campo della speculazione per adesso, ma nella scena sono chiaramente visibili altri membri di questo misterioso tribunale: come potete vedere nel frame in calce all'articolo, uno di questi personaggi sembra avere una spada portata dietro la schiena, motivo per cui sui social i fan hanno ipotizzato che possa trattarsi di Blade.

La Marvel ha annunciato che Mahershala Ali avrebbe interpretato Blade al Comic-Con di San Diego del 2019. Da allora, il regista Bassam Tariq ha firmato per dirigere il film standalone dedicato al cacciatore di vampiri, che sarà scritto dalla co-sceneggiatrice di Watchmen di Damon Lindelof, Stacy Osei-Kuffour. Anche se i dettagli sul film di Blade sono ancora scarsissimi, l'attore ha già debuttato nei 'panni' del supereroe metà umano e metà vampiro grazie ad un cameo vocale nella scena post-crediti di Eternals, nella quale sembrerebbe approcciare il Dane Whitman di Kit Harington al fine di reclutarlo per qualche scopo misterioso.

Secondo voi Blade apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness come membro degli Illuminati? Ditecelo nei commenti! Per altre notizie, scoprite quante visualizzazioni ha fatto il trailer di Doctor Strange 2.