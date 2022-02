Doctor Strange 2, il nuovo trailer italiano conferma il ritorno di Charles Xavier!

Dopo le emozioni suscitate dal nuovissimo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, poco fa Marvel ha diffuso in streaming anche la versione italiana del filmato che ci dà la conferma definitiva che il personaggio apparso davanti a Strange è Charles Xavier, ancora una volta interpretato dal suo interprete classico Patrick Stewart.

Dopo la diffusione questa notte del trailer originale di Doctor Strange 2, in molti avevano azzardato si trattasse proprio di Patrick Stewart di nuovo nei panni di Xavier, ma il trailer italiano ce ne dà una conferma pressoché definitiva dato che la voce che udiamo nel filmato (e che afferma "Dovremmo dirgli la verità") è quella di Ennio Coltorti, doppiatore di Stewart in ogni film in cui l'attore ha impersonato il personaggio simbolo degli X-Men nel franchise storico della 20th Century Fox. Il trailer quindi conferma l'ingresso del Professor X nel Marvel Cinematic Universe.

"L'incubo inizia". Queste le parole di Strange nel nuovo trailer, in cui lo Stregone spiega che ha fatto ciò che era necessario. Tuttavia sembra che sia arrivato il momento dei conti, dopo che ha giocato con la timeline più volte negli ultimi tempi. Come vediamo in queste immagini, diversi saranno i ritorni in questo secondo incredibile capitolo delle avventure di Doctor Strange. Ci sarà infatti Chiwetel Ejiofor come Mordo, il solito Benedict Wong, ovvero il nuovo Stregone Supermo, Xochitl Gomez nei panni di America Chavez ed Elizabeth Olsen aka Wanda Maximoff, che avrà un ruolo importante nella pellicola. In queste immagini vediamo anche Rachel McAdams, che tornerà come Christine Palmer.

Non solo, secondo le ultime voci i fan sono convinti della presenza di Tom Cruise nei panni di Tony Stark, mentre il nuovo poster di Doctor Strange 2 suggerirebbe anche una fugace apparizione di Captain Carter, proveniente direttamente dalla serie antologica What If...? Staremo a vedere se tutte le voci si riveleranno vere...

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.