Doctor Strange 2: il trailer contiene un momento eliminato da Spider-Man: No Way Home

Alla fine di Spider-Man: No Way Home è stato mostrato per la prima volta il trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, poi finito ufficialmente in streaming qualche giorno dopo l'uscita in sala del film di Jon Watts. Questo ci ha anticipato le prossime difficoltà dello Stregone Supremo ma anche qualcosa scartata da Spider-Man.

A quanto pare, infatti, il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia contiene una linea di dialogo prevista per Spider-Man: No Way Home e poi rimossa dal film di Jon Watts, un dialogo che sembra avrà un'importanza determinante per gli eventi del film con Benedict Cumberbatch protagonista. Il dialogo in questione si riferisce a quando Strange cerca di valutare la richiesta di Peter Parker, che vorrebbe cambiare la natura della realtà che lo circonda. Nel trailer sentiamo Wong rivolgersi a Doctor Strange dicendo: "Non pronunciare quell'incantesimo", frase che avevamo sentito nella prima campagna marketing intorno a No Way Home e che ora ritroviamo nel trailer del film di Sam Raimi.

Ancora una volta la dimostrazione che le campagne marketing dei Marvel Studios riservano sempre più trucchetti per distrarre i propri fan da quella che sarà la trama principale e le intenzioni della pellicola di turno, molti misteri devono ancora essere svelati (tra questi la presenza del Doctor Strange Malvagio). Inoltre, secondo l'account MyTimeToShineHello, che in precedenza aveva fatto trapelare diversi dettagli poi rivelatisi esatti su Spider-Man: No Way Home, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness i fan incontreranno Mister Fantastic, l'iconico leader dei Fantastici Quattro

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il 4 maggio 2022 in Italia. Il film è stato diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams e Xochitl Gomez.