Doctor Strange 2, il primo trailer potrebbe arrivare molto presto

Nonostante gli imponenti reshoot di Doctor Strange 2, sembra che un primo trailer per il film con protagonista Benedict Cumberbatch sia in dirittura d'arrivo.

Si è da poco tornati sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per delle riprese aggiuntive piuttosto significative (anche se Cumberbatch assicura che si tratta per lo più di portare a termine scene che il COVID non aveva dato modo di girare a dovere), ma sul web circolano voci sul possibile arrivo in tempi brevi di un primo trailer per la pellicola diretta da Sam Raimi.

Il profilo verificato di Big Screen Leaks ha infatti dichiarato conclusi i lavori su un filmato promozionale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e su cui spera di avere presto qualche dettaglio da poter condividere.

Considerando l'avvicinarsi dell'uscita di Spider-Man: No Way Home nelle sale, è probabile che un primo trailer del sequel di Doctor Strange possa arrivare qualche giorno dopo, magari tra Natale o in tempo per celebrare il nuovo anno. Queste ovviamente sono solo ipotesi, e per ora non è stata fornita alcuna potenziale finestra di riferimento, ma è difficile che ci venga mostrato qualcosa prima del debutto sul grande schermo del film con Tom Holland.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness arriverà nelle sale a maggio 2022, mentre per Spider-Man: No Way Home dovremo attendere il 15 di questo mese.