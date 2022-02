Doctor Strange 2, il trailer ha anticipato dove sono davvero i figli di Wanda?

Dopo l'apparente conferma di Captain Carter in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, continuano ad imperversare le teorie sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe, molte delle quali riguardano il ruolo della Wanda di Elizabeth Olsen.

Nello specifico, secondo una nuova teoria, il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe aver fornito un'indizio sul ruolo dei figli di Wanda: alla fine della serie WandaVision, infatti, la protagonista veniva interrotta nei suoi studi sul Darkhold dalla voce dei suoi figli Billy e Tommy che la chiamavano attraverso il Multiverso per chiederle aiuto.

Presumibilmente Wanda accetterà di seguire Doctor Strange nella sua avventura per ritrovare i suoi figli 'perduti', ma secondo la teoria Billy e Tommy sarebbero stati incarcerati dagli Illuminati: nei fumetti dopotutto questo gruppo segreto di supereroi ha più volte arrestato chiunque ritenesse troppo pericoloso per essere lasciato in libertà, e nel trailer si può vedere America Chavez all'interno di una gabbia di vetro. Ebbene, secondo la teoria, Billy e Tommy essendo figli di Wanda sono troppo potenti e quindi troppo pericolosi per non essere tenuti sotto controllo dagli Illuminati (che potrebbero averli presi in custodia al fine di di attirare Wanda e intrappolarla a sua volta, considerato il suo immenso potere).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà in Italia a partire dal 4 maggio prossimo.