Doctor Strange 2, torneranno anche Mobius e Sylvie? Il rumor manda in delirio i fan Marvel

Il co-conduttore del The Disinder Show Derek Cornell nel suo podcast "Rumor of the Week" ha parlato di un possibile ritorno di Mobius di Owen Wilson e Sylvie di Sophia DiMartino in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo film Marvel con Benedict Cumberbatch.

Sebbene la produzione del sequel sia già terminata, i dettagli della trama di Multiverse of Madness sono ancora tenuti sotto chiave. Ciò potrebbe suggerire che il film sarà pieno di ogni sorta di sorprese legate al multiverso, con gli ultimi rumor che hanno parlato della presenza di Charles Xavier e degli Illuminati. E del resto la segretezza che circonda il sequel di Doctor Strange ha portato all'emergere di più voci online, come una potenziale apparizione della versione live-action di Capitan Carter di Hayley Atwell, che ha esordito nella serie tv What If...?

Diretto da Sam Raimi, il film della Fase 4 mostrerà il ritorno di Stephen Strange di Benedict Cumberbatch, e a lui si unirà anche la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, che tornerà dopo gli eventi di WandaVision. Accanto alla coppia mistica, ci saranno anche il fidato alleato di Strange, Wong (interpretato da Benedict Wong) e anche l'amata Christine Palmer (Rachel McAdams).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nei cinema il 25 marzo 2022. Ricordiamo che in Doctor Strange 2 esordirà anche un nuovo supereroe, America Chavez. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.