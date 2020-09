Doctor Strange 2, Tom Cruise sarà Tony Stark in un universo alternativo?

Uno dei temi più rilevanti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è il concetto del Multiverso. Questo aspetto verrà approfondito in Doctor Strange in the Multivers of Madness, sequel di Doctor Strange, in uscita nelle sale nel 2022. Al momento la trama del film è piuttosto nebulosa e qua e là trapelano alcune possibili idee della Marvel.

Marvel Studios starebbe prendendo in considerazione la possibilità di sfruttare diversi cameo per mostrare più versioni di Doctor Strange nel film. Una delle possibilità, ancora tutta da verificare e quindi da prendere con le pinze, sarebbe la presenza di Tom Cruise nei panni di un Tony Stark di un altro mondo. Ricordiamo che Cruise sfiorò il ruolo di Stark all'epoca del primo Iron Man, prima che venisse scelto Robert Downey Jr.



Si tratta certamente di una possibilità davvero suggestiva, soprattutto perché nel corso degli anni sono stati molti i nomi di grandi star circolati intorno al Marvel Cinematic Universe per un possibile ingresso nel franchise.

Ecco perché potremmo davvero aspettarci un nome del calibro di Tom Cruise, anche solo in un cameo, per i prossimi film che riguarderanno il Marvel Cinematic Universe.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe iniziare la produzione a novembre 2020, con l'uscita nelle sale prevista per il 25 marzo 2022.

