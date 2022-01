Doctor Strange 2, ci sarà Tobey Maguire? Spunta un indizio sui social

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno sempre fame di scoop: una volta svelato l'arcano circa la presenza di Tobey Maguire ed Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home si è dunque pronti a passare oltre, stavolta dando il via a speculazioni di ogni genere su Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il film con Benedict Cumberbatch di cui Scarlet Witch potrebbe essere la villain si presta effettivamente alle ipotesi più variegate, tra cui anche quella del possibile ritorno di Tobey Maguire nei panni di Peter Parker dopo la sua acclamatissima comparsa in Spider-Man: No Way Home.

Trattandosi di multiversi, la cosa potrebbe effettivamente risultare plausibile: le speranze dei fan si sono però ulteriormente intensificate in queste ultime ore, quando su Instagram ha fatto capolino una foto che ritrae la doppiatrice portoghese di Wanda Maximoff in compagnia del doppiatore portoghese di Tobey Maguire.

"Sono in arrivo cose belle" si legge nel post pubblicato da Mariana Torres: che i due stiano effettivamente collaborando al doppiaggio del film di Sam Raimi? Chissà che a quel punto non possa riaffacciarsi nell'MCU anche il buon Andrew Garfield! Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali e quante varianti potremmo vedere in Doctor Strange 2.