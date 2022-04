Doctor Strange 2 e Thor 4 sono i film più attesi della stagione: la classifica di Fandango

Dopo aver dato un'occhiata al possibile riferimento a Eternals nel nuovo teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diamo un'occhiata alla classifica dei film più attesi dell'estate 2022, che neanche a dirlo è dominata dal Marvel Cinematic Universe.

Un sondaggio pubblicato da Fandango rivela infatti che Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder sono rispettivamente il film più atteso e il secondo film più atteso della stagione, con una richiesta superiore perfino a quelle per Jurassic World: Dominion, Top Gun: Maverick e Minions: Rise of a Puppy, titoli che vanno a completare la top5. Lo studio ha riguardato oltre 6000 acquirenti di biglietti e ha rivelato che la maggior parte degli spettatori pensa di recarsi al cinema più spesso nei prossimi mesi. Addirittura, l'83% dei fan intervistati prevede di vedere almeno tre o più film sul grande schermo quest'estate, sicuramente una buona notizia per un'industria ancora alle prese con l'impatto della pandemia di Covid-19.

Qui sotto la classifica dei film più attesi dell'estate 2022:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thor: Love and Thunder

Jurassic World Dominion

Top Gun: Maverick

Minions: Rise of a puppy

Lightyear

Elvis

Nope

Bullet train

Downton Abbey: A New Era

