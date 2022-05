Doctor Strange 2, la teoria sui poteri da Frozen di Defender Strange vi strapperà il cuore

In attesa di scoprire esattamente quando uscirà Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney Plus, i fan continuano ad interrogarsi sui numerosi aspetti del nuovo film del MCU diretto da Sam Raimi: uno dei più interessanti è legato ai poteri stile Frozen di Defender Strange.

I fan dell'MCU infatti sono rimasti sorpresi nel vedere Defender Strange mostrare nuovi poteri del ghiaccio, sorprendentemente simili alle abilità della celebre Elsa della saga di Frozen, cosa che ha anche attirato alcuni paragoni e meme divertent. Ma una nuova teoria non ci trova niente da ridere in questa similitudine, anzi: secondo un Redditor, infatti, i poteri di Defender Strange dipendono da un evento traumatico della sua vita.

Verso la fine del film, infatti, il 'vero' Doctor Strange racconta la tragedia di sua sorella Donna, che quando Stephen era solo un ragazzino morì annegando in un lago ghiacciato. Secondo la teoria questo evento, un punto chiave della storia di Doctor Strange in tutti gli universi, i poteri del ghiaccio di Defender Strange deriverebbero proprio dal trauma della morte di Donna. Così come il 'nostro' Strange ha utilizzato la chirurgia per aiutare gli altri, "forse Defender Strange ha imparato a manipolare e usare il ghiaccio dopo la morte di sua sorella come reazione al tragico evento: oggi usa l'elemento che ha 'ucciso' sua sorella per proteggere e salvare gli altri”, si legge nella teoria.

Mentre provate a tamponare le lacrime e ricacciarvi il cuore all'interno del petto, fateci sapere che cosa ne pensate nella sezione dei commenti.