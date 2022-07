Doctor Strange 2, tecnico VFX: 'Ecco come è stata concepita una delle morti più splatter'

Nel corso di una recente intervista, il supervisore dei VFX di Industrial Light & Magic Julian Foddy ha parlato di come sono stati realizzati alcuni effetti visivi in Doctor Strange 2 di Sam Raimi e dopo aver rivelato che il destino di Reed Richards è stato espressamente architettato da Kevin Feige ha parlato di un altro momento della pellicola.

Il tecnico supervisore ha rivelato che la realizzazione della morte di Black Bolt in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha richiesto una cura meticolosa.

"Per Black Bolt, si inizia con Wanda che gli chiude la bocca, o meglio gliela 'toglie' del tutto", ha detto Foddy in una recente chiacchierata con before & afters. "Si tratta di una patch in computer grafica che abbiamo creato utilizzando la fotografia delle texture dell'attore. Poi, per creare l'esplosione sonica che rimbalza nella sua testa e gli distrugge il cervello, prima di fargli esplodere la parte posteriore del cranio, il modo in cui l'abbiamo affrontata è stato quello di farla quasi per davvero".

"Abbiamo anche analizzato i volti umani nelle gallerie del vento e la quantità di increspature che produce sulle guance", ha aggiunto. "Abbiamo scoperto che era impossibile simulare questo fenomeno e ottenere risultati realistici a 24 fotogrammi al secondo. Così il team FX ha allungato la timeline e ha lavorato a qualcosa come 120 fotogrammi al secondo".

Il regista ha poi fatto i complimenti ai suoi colleghi della Skywalker Sound per aver realizzato il suono straziante che accompagnava le esplosioni cerebrali.

"Penso che sia stato sicuramente un lavoro che valeva la pena fare, che ha dato risultati interessanti e raccapriccianti insieme", ha concluso Foddy. "E tanto di cappello a Skywalker Sound per aver aggiunto quel rumore, che nessuno di noi aveva mai sentito prima di vederlo al cinema. È stata la ciliegina sulla torta, per aumentare il fattore 'ooh'".

