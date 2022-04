Doctor Strange 2: nuovo teaser, Wanda avverte: "Non rompere il Multiverso, Stephen!"

Continua il conto alla rovescia per il nuovo film Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e per aiutarci a ingannare l'attesa è arrivato questo nuovo teaser del film diretto da Sam Raimi.

Siamo tutti curiosi di scoprire cosa accadrà nel chiacchieratissimo sequel di Doctor Strange in arrivo a maggio nelle sale, e di rumor, speculazioni, teorie e indiscrezioni sul web se ne trovano davvero quante ne volete (in Doctor Strange 2 ci sarà Patrick Stewart? Nightmare sarà il villain di Doctor Strange 2? ecc.).

La verità, però, non potremo che scoprirla una volta seduti sulle poltroncine del cinema, ma nel frattempo nulla ci impedisce di provare a farci un'idea grazie anche ai numerosi materiali promozionali diffusi ogni giorno, come ad esempio quest'ultimo teaser che trovate anche in testa alla notizia.

Nel video non si vede granché di nuovo, ma troviamo la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen con un monito nei confronti del protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch: "Non rompere il Multiverso, Stephen!".

Beh, forse è un po' tardi per questo ma... Staremo a vedere.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio nelle sale italiane, mentre negli Stati Uniti debutterà il 6 maggio al cinema.

E voi, lo andrete a vedere? Fateci sapere nei commenti.