Doctor Strange 2: ecco il nuovo teaser con le parole di Sam Raimi!

Dopo avervi raccontato di come Doctor Strange nel Multiverso della Follia sia stato bandito in Arabia Saudita, torniamo a parlare del prossimo cinecomic MCU con la nuova featurette rilasciata dai Marvel Studios, incentrata sul regista Sam Raimi.

Come ben sappiamo, Sam Raimi è subentrato alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness al posto di Scott Derrickson, che era stato invece annunciato durante il Comic-Con di San Diego nel 2019 e che ha poi lasciato il progetto per "differenze creative".

Il regista della prima trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire ha da sempre condiviso il suo amore per Doctor Strange, ma non è mai riuscito a portare sullo schermo una sua versione dello Stregone Supremo fino ad ora. Ovviamente, Raimi è anche noto per il suo lavoro nel campo horror e sembra più che mai intenzionato a portare questa parte di sè nel nuovo capitolo di Doctor Strange. Ecco il nuovo video condiviso su Youtube.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà inoltre anche il primo film di Raimi dopo 'Il Grande e Potente Oz' del 2013. Il cast della pellicola è composto da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg, Rachel McAdams e Patrick Stewart.

In attesa dell'uscita del film, che arriverà nelle sale il prossimo 4 maggio, vi lasciamo con il nuovo poster di BossLogic di Doctor Strange 2.